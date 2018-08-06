Ледяхов и Аленичев не видят принципиальности в соперничестве тренеров из "Спартака"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о том, принципиально ли ему было играть против Игоря Ледяхова, который ранее также выступал за "Спартак". Грозненцы в воскресенье обыграли красноярцев со счетом 1:0.

- Нет, это ни в коей мере не соперничество Аленичева и Ледяхова, это соперничество "Енисея" и "Ахмата", - приводит пресс-служба грозненцев слова Аленичева.

- Для меня это также не принципиально, - заявил Ледяхов. - Я тренер "Ахмата", для меня каждый следующий матч принципиальный. А кто руководит соперником - не важно. Важно, чтобы команда побеждала.