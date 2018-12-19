Лебедев рассмотрит вариант с выдвижением своей кандидатуры на пост президента РФС

Член исполкома РФС, депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал "СЭ" решение Виталия Мутко​ покинуть пост президента Российского футбольного союза. Выборы нового руководителя пройдут 22 февраля 2019 года.

– В последние годы в Виталия Леонтьевича часто летели копья, но я считаю, что он внес положительный вклад в развитие футбола. За это ему надо по-человечески сказать "спасибо", – сказал Лебедев. – ЧМ-2018​ прошел при его непосредственном участии, многие положительные моменты в РФС появились при нем. Последние год-два правления Мутко помогли футбольному союзу закрыть вопрос с долгами, это произошло только благодаря авторитету и влиянию Виталия Леонтьевича. При Николае Толстых, каким бы он ни был в прошлом замечательным футболистом, РФС скатился в долговую яму, а организация прежде всего требует финансирования.

Мутко ассоциируется у всех с футболом. За последние 10 лет Мутко и футбол стали неразделимы. Все прекрасно знают, как Виталий Леонтьевич болеет за дело – он всегда хотел сделать все максимально хорошо и для болельщиков, и для сборной. Ему пришлось приостановить свои полномочия накануне чемпионата мира, такой шаг очень тяжело сделать морально – Мутко же занимался подготовкой к турниру восемь лет. Тем не менее, человек решился на это ради того, чтобы ЧМ-2018 прошел в спокойной обстановке. Хочется поблагодарить Мутко за все, что он сделал. Надеюсь, что в истории российского футбола его имя останется со знаком "плюс".

– Вы собираетесь баллотироваться на должность президента РФС?

– Пока не принял окончательного решения по этому вопросу, пост ведь официально освободился только сегодня. Решу, участвовать в выборах или нет, чуть позже. (Иван Торопцев)

Виталий Мутко покидает пост президента РФС. Live!