Леандро Паредес: "В "Зените" не пришлось перестраиваться, прекрасно понимаю, чего от меня ждет Манчини"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес отметил, что у главного тренера санкт-петебургского клуба Роберто Манчини много общего с Лучано Спаллетти. Он также добавил, что его прекрасно приняли в команде.

Напомним, что 23-летний Паредес присоединился к "Зениту" в начале июля. Минувший сезон он провел в "Роме", играя под руководством Спаллетти. Всего он принял участие в 27 матчах чемпионата Италии, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

- Тренировки Спаллетти и Манчини чем-то похожи? Чего больше - сходств или различий?

- Они похожи, общего у Спаллетти и Манчини действительно много. Отдельно я бы отметил, что схожи их требования ко мне, – приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Паредеса. - В "Зените" мне не пришлось как-то перестраиваться, я прекрасно понимаю, чего ждет от меня Мистер, потому что того же на поле ждал от меня в "Роме" Спаллетти.



- Насколько вы уже адаптировались в команде? И сколько времени необходимо, чтобы появилась сыгранность?

- Как я уже сказал, я понимаю, чего ждет от меня Мистер, и стараюсь соответствовать тому футболу, который проповедует Манчини. Я провел лишь несколько официальных игр за "Зенит", так что о стопроцентной сыгранности говорить еще рано, но процесс адаптации идет успешно.



– Как вас приняли в "Зените"? С кем в основном общаетесь в команде?

- Приняли меня прекрасно, в команде отличная атмосфера. Я не очень хорошо знаю английский, ну а русский выучить еще времени не было. Это очень сложный язык! Так что больше всего общаюсь с испано– и италоговорящими партнерами - Кришито, Хави, Дриусси, Нобоа.