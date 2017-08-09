Леандро Паредес: "В "Зените" не пришлось перестраиваться, прекрасно понимаю, чего от меня ждет Манчини"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес отметил, что у главного тренера санкт-петебургского клуба Роберто Манчини много общего с Лучано Спаллетти. Он также добавил, что его прекрасно приняли в команде.
Напомним, что 23-летний Паредес присоединился к "Зениту" в начале июля. Минувший сезон он провел в "Роме", играя под руководством Спаллетти. Всего он принял участие в 27 матчах чемпионата Италии, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
- Тренировки Спаллетти и Манчини чем-то похожи? Чего больше - сходств или различий?
- Они похожи, общего у Спаллетти и Манчини действительно много. Отдельно я бы отметил, что схожи их требования ко мне, – приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Паредеса. - В "Зените" мне не пришлось как-то перестраиваться, я прекрасно понимаю, чего ждет от меня Мистер, потому что того же на поле ждал от меня в "Роме" Спаллетти.
- Насколько вы уже адаптировались в команде? И сколько времени необходимо, чтобы появилась сыгранность?
- Как я уже сказал, я понимаю, чего ждет от меня Мистер, и стараюсь соответствовать тому футболу, который проповедует Манчини. Я провел лишь несколько официальных игр за "Зенит", так что о стопроцентной сыгранности говорить еще рано, но процесс адаптации идет успешно.
– Как вас приняли в "Зените"? С кем в основном общаетесь в команде?
- Приняли меня прекрасно, в команде отличная атмосфера. Я не очень хорошо знаю английский, ну а русский выучить еще времени не было. Это очень сложный язык! Так что больше всего общаюсь с испано– и италоговорящими партнерами - Кришито, Хави, Дриусси, Нобоа.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-09-leandro-paredes-khochu-vyigrat-s-zenitom-vse-vozmozhnye-trofei.htm
О.М.С.Б.О.Н.
Ну кроме дристуси.
14:29