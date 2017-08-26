Леандро Паредес: "В Кубке Либертадорес мы бы назывались "Зенит Хуниорс"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в питерскую команду не ожидал появления еще четырех аргентинцев. По его словам, команду уже можно назвать на южноамериканский манер - "Зенит Хуниорс".

– Вы – первый аргентинский новичок "Зенита" этого лета. В июне могли предположить, что через два месяца аргентинцев будет пять?

– Конечно, нет. Но это плюс для нас – так легче адаптироваться в незнакомом городе.

– Российские фанаты шутят: в Буэнос-Айресе футболисты боятся выйти из дома, потому что их может похитить "Зенит". В Аргентине "Зенит" стал более популярным?

– Ха, определенно, за "Зенитом" больше наблюдают. Но о петербургском клубе в нашей стране и раньше было известно, ведь здесь играли аргентинцы.

– Как вы думаете, почему "Зенит" делает упор именно на ваших соотечественников?

– Просто тренеру близка Южная Америка. С нами он на эту тему не говорил.

– Как бы назывался "Зенит", если бы играл в Кубке Либертадорес?

– "Зенит Хуниорс"! (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

Полное интервью Леандро Паредеса