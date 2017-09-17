Квинси Промес: "В четвертый раз в сезоне упускаем победу, для меня это необъяснимо"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес после матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2) подчеркнул, что не может объяснить, почему команда в четвертый раз в сезоне упускает победу, выигрывая по ходу встречи. Он также добавил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера был очень зол.

– Мы забили хороший гол, пытались забить второй, сделали это. Не было никаких проблем, – отметил Промес. – И вдруг соперник сделал счет 1:2. В четвертый раз в сезоне мы упускаем победу, для меня это необъяснимо, невероятно. Я очень разочарован.

– Почему вы упустили победу?

– Я не хочу говорить о деталях, но такое происходит не в первый раз. Что-то нужно изменить.

– Что сказал Каррера?

– Каррера был очень зол.

– Есть ли у команды проблемы с физической готовностью?

– Мы себя чувствуем хорошо. Дело не в физической подготовке. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак" // Как судили "Тосно" и "Спартак". 5 спорных моментов