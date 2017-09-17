Квинси Промес: "В четвертый раз в сезоне упускаем победу, для меня это необъяснимо"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес после матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2) подчеркнул, что не может объяснить, почему команда в четвертый раз в сезоне упускает победу, выигрывая по ходу встречи. Он также добавил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера был очень зол.
– Мы забили хороший гол, пытались забить второй, сделали это. Не было никаких проблем, – отметил Промес. – И вдруг соперник сделал счет 1:2. В четвертый раз в сезоне мы упускаем победу, для меня это необъяснимо, невероятно. Я очень разочарован.
– Почему вы упустили победу?
– Я не хочу говорить о деталях, но такое происходит не в первый раз. Что-то нужно изменить.
– Что сказал Каррера?
– Каррера был очень зол.
– Есть ли у команды проблемы с физической готовностью?
– Мы себя чувствуем хорошо. Дело не в физической подготовке. (Гоша ЧЕРНОВ)
Трансляция матча "Тосно" - "Спартак" // Как судили "Тосно" и "Спартак". 5 спорных моментов
Армеец-1
Необъяснимо было в прошлом году, господин Промес, когда у вас залетало всё и вся, а у соперников ничего, когда вместо 3:2 в пользу соперника оборачивалось в 3:2 в вашу пользу, когда у палки глушака залетало со всех дистанций, когда .... Думаю, вы с.в.и.н.ь.и, теперь посмотрите немного с другого ракурса на своё прошлогоднее случайное чемпионство....
16:50
~андрик~
УРА,100%,что Наш Всеми Любимый Спартак,НАКОНЕЦ-ТО ВЕРНУЛСЯ!!!!
16:20
баламошка
Надо всыпать плетей половине липовых спортсменов миллионеришек. Они футболёры, а не футболисты. Промеса, конечно, это не касается, он пытается вытянуть бегемота из болота)
16:18
Odissevs
Дно.
16:08
Obl2007
НО ВСЕ РАВНО - ПОЗОР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16:05
Obl2007
в ВОРОТА тосно тоже пеналь не поставили на Промесе ! И гол из офсайда засчитали ....
16:04
waleriy
В спартаке играют джикия промес , ну еще ребров может быть, а остальных гнать вместе с тренером , обслуживающим и управляющим персоналом во главе с глушаком и комбаром -зачинщики.
16:03