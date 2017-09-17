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15:53 | Футбол — РФПЛ

Квинси Промес: "В четвертый раз в сезоне упускаем победу, для меня это необъяснимо"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес после матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2) подчеркнул, что не может объяснить, почему команда в четвертый раз в сезоне упускает победу, выигрывая по ходу встречи. Он также добавил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера был очень зол.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. "Тосно" - "Спартак" - 2:2. Красно-белые упустили в концовке перевес в два гола против проведшего больше тайма вдесятером соперника.Крушение Карреры. "Спартак" упустил победу, ведя в два мяча и имея численное преимущество

– Мы забили хороший гол, пытались забить второй, сделали это. Не было никаких проблем, – отметил Промес. – И вдруг соперник сделал счет 1:2. В четвертый раз в сезоне мы упускаем победу, для меня это необъяснимо, невероятно. Я очень разочарован.

– Почему вы упустили победу?

– Я не хочу говорить о деталях, но такое происходит не в первый раз. Что-то нужно изменить.

– Что сказал Каррера?

– Каррера был очень зол.

– Есть ли у команды проблемы с физической готовностью?

– Мы себя чувствуем хорошо. Дело не в физической подготовке. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"  // Как судили "Тосно" и "Спартак". 5 спорных моментов

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Армеец-1

Необъяснимо было в прошлом году, господин Промес, когда у вас залетало всё и вся, а у соперников ничего, когда вместо 3:2 в пользу соперника оборачивалось в 3:2 в вашу пользу, когда у палки глушака залетало со всех дистанций, когда .... Думаю, вы с.в.и.н.ь.и, теперь посмотрите немного с другого ракурса на своё прошлогоднее случайное чемпионство....

16:50

~андрик~

УРА,100%,что Наш Всеми Любимый Спартак,НАКОНЕЦ-ТО ВЕРНУЛСЯ!!!!

16:20

баламошка

Надо всыпать плетей половине липовых спортсменов миллионеришек. Они футболёры, а не футболисты. Промеса, конечно, это не касается, он пытается вытянуть бегемота из болота)

16:18

Odissevs

Дно.

16:08

Obl2007

НО ВСЕ РАВНО - ПОЗОР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16:05

Obl2007

в ВОРОТА тосно тоже пеналь не поставили на Промесе ! И гол из офсайда засчитали ....

16:04

waleriy

В спартаке играют джикия промес , ну еще ребров может быть, а остальных гнать вместе с тренером , обслуживающим и управляющим персоналом во главе с глушаком и комбаром -зачинщики.

16:03