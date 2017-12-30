Кузяев – о матче со "Спартаком": "Бокетти говорил на русском. Что именно – рассказывать не буду"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев вспомнил эпизод, возникший во время матча 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3). По словам хавбека, у него произошел конфликт с защитником Сальваторе Боккетти из-за того, что красно-белые начали тянуть время.
– Мы проигрывали, был заведен не только я, а обе команды, – приводит "Спорт день за днем" слова Кузяева. – Мне не понравилось, что соперники в концовке встречи стали откровенно тянуть время, просить помощи докторов… В связи с этим и возник небольшой конфликт с Боккетти.
– На каком языке и что говорил итальянец?
– На русском. Что именно – говорить не буду.
– Ведь вы могли в свое время стать спартаковцем…
– Если так говорить, тогда я и динамовцем мог стать, потому что ездил на просмотр не только в "Спартак". Давно это было, сразу после выпуска из академии "Зенита".
Далер Кузяев: "Чтобы Дзюба не загрыз, буду пасовать ему чаще"
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Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/articles/daler-kuzyaev-luzhniki-messi-no-myslej-gde-ya-naxozhus-ne-bylo
ЗЮК~
Tribunal Z,вонючка,вас даже паровозы унизили.В ЛЧ не играете,из кубка вылетели,в чемпионате как кал в проруби.Продолжай ковырять свой зад,
19:38
Tribunal Z
Ещё забыл добавить что господа свиньи опозорили честь российских клубов, вечным рекордом 0-7. Просто позорище грязное и вот за это вы не отмоетесь никогда.
19:07
Tribunal Z
Levbereg В том матче была показательная порка бакланов. Отличный матч был.==== Ты не смешон, а просто смешной. Для тебя мультики наверное покажи и то радоваться будешь. Порка была в Питере, вот там была точно, по ляжкам, по жирным мордам, по задницам и то пожалели, а здесь просто хрюши забив первые два мяча и дальше весь матч на отбой играя это ты называешь поркой? В общем ты понял, если не понял пересмотри оба матча чтобы так дальше не позориться в своих интерпретациях.
19:06
Serenky25
Он сказал: Уважаемый Далер Адьямович! Не будете ли Вы любезны, в дальнейшем, выражать свои мысли литературными словами, и не пойти ли Вам на ту позицию, на которой вы играете в сегодняшнем матче!
18:54
Levbereg
В том матче была показательная порка бакланов. Отличный матч был.
18:39
dalop29
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18:29
alex-ls
все команды, которые выигрывают тянут время. вам добавили аж 8 минут и третий вы получили вполне заслуженно
18:03