18:00 | Футбол — РФПЛ

Кузяев – о матче со "Спартаком": "Бокетти говорил на русском. Что именно – рассказывать не буду"

7

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев вспомнил эпизод, возникший во время матча 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3). По словам хавбека, у него произошел конфликт с защитником Сальваторе Боккетти из-за того, что красно-белые начали тянуть время.

– Мы проигрывали, был заведен не только я, а обе команды, – приводит "Спорт день за днем" слова Кузяева. – Мне не понравилось, что соперники в концовке встречи стали откровенно тянуть время, просить помощи докторов… В связи с этим и возник небольшой конфликт с Боккетти.

– На каком языке и что говорил итальянец?

– На русском. Что именно – говорить не буду.

– Ведь вы могли в свое время стать спартаковцем…

– Если так говорить, тогда я и динамовцем мог стать, потому что ездил на просмотр не только в "Спартак". Давно это было, сразу после выпуска из академии "Зенита".

Далер Кузяев: "Чтобы Дзюба не загрыз, буду пасовать ему чаще"

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2017/18?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/articles/daler-kuzyaev-luzhniki-messi-no-myslej-gde-ya-naxozhus-ne-bylo

7
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

ЗЮК~

Tribunal Z,вонючка,вас даже паровозы унизили.В ЛЧ не играете,из кубка вылетели,в чемпионате как кал в проруби.Продолжай ковырять свой зад,

19:38

Tribunal Z

Ещё забыл добавить что господа свиньи опозорили честь российских клубов, вечным рекордом 0-7. Просто позорище грязное и вот за это вы не отмоетесь никогда.

19:07

Tribunal Z

Levbereg В том матче была показательная порка бакланов. Отличный матч был.==== Ты не смешон, а просто смешной. Для тебя мультики наверное покажи и то радоваться будешь. Порка была в Питере, вот там была точно, по ляжкам, по жирным мордам, по задницам и то пожалели, а здесь просто хрюши забив первые два мяча и дальше весь матч на отбой играя это ты называешь поркой? В общем ты понял, если не понял пересмотри оба матча чтобы так дальше не позориться в своих интерпретациях.

19:06

Serenky25

Он сказал: Уважаемый Далер Адьямович! Не будете ли Вы любезны, в дальнейшем, выражать свои мысли литературными словами, и не пойти ли Вам на ту позицию, на которой вы играете в сегодняшнем матче!

18:54

Levbereg

В том матче была показательная порка бакланов. Отличный матч был.

18:39

dalop29

Даем договорные матчи и прогнозы на футбол с высоким процентом прохода. Открытая статистика, индивидуальный подход , акции и скидки - 1einsider.com

18:29

alex-ls

все команды, которые выигрывают тянут время. вам добавили аж 8 минут и третий вы получили вполне заслуженно

18:03