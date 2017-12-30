Кузяев – о матче со "Спартаком": "Бокетти говорил на русском. Что именно – рассказывать не буду"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев вспомнил эпизод, возникший во время матча 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3). По словам хавбека, у него произошел конфликт с защитником Сальваторе Боккетти из-за того, что красно-белые начали тянуть время.

– Мы проигрывали, был заведен не только я, а обе команды, – приводит "Спорт день за днем" слова Кузяева. – Мне не понравилось, что соперники в концовке встречи стали откровенно тянуть время, просить помощи докторов… В связи с этим и возник небольшой конфликт с Боккетти.

– На каком языке и что говорил итальянец?

– На русском. Что именно – говорить не буду.

– Ведь вы могли в свое время стать спартаковцем…

– Если так говорить, тогда я и динамовцем мог стать, потому что ездил на просмотр не только в "Спартак". Давно это было, сразу после выпуска из академии "Зенита".

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