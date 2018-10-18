Курбан Бердыев: "Потеря Коновалова для нас не такая серьезная"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился ожиданиям от предстоящего матча 11-го тура российской премьер-лиги с "Уфой".
- За исключением Цаллагова и дисквалифицированного Коновалова все остальные готовятся к игре. Потеря Коновалова не такая серьезная. Джанаев начнет тренироваться в общей группе со следующей недели.
- Какого матча ждете в Уфе?
- Будет сложный матч. Соперник хорошо знает свои сильные качества.
- Сорокин потерял место в составе после вызова в сборную. Это не звездная болезнь?
- Нет. Играет тот, кто лучше готов на данный момент. (Артур Еникеев)
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