Курбан Бердыев: "Потеря Коновалова для нас не такая серьезная"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился ожиданиям от предстоящего матча 11-го тура российской премьер-лиги с "Уфой".

- За исключением Цаллагова и дисквалифицированного Коновалова все остальные готовятся к игре. Потеря Коновалова не такая серьезная. Джанаев начнет тренироваться в общей группе со следующей недели.

- Какого матча ждете в Уфе?

- Будет сложный матч. Соперник хорошо знает свои сильные качества.

- Сорокин потерял место в составе после вызова в сборную. Это не звездная болезнь?

- Нет. Играет тот, кто лучше готов на данный момент. (Артур Еникеев)

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