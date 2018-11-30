19:25 | Футбол — РПЛ

Курбан Бердыев: "Погода не повлияет на игру "Рубина" в матче с "Динамо"

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Главный тренер "Рубина"  Курбан Бердыев перед матчем 16-го тура премьер-лиги против "Динамо" заявил, что погодные условия не повлияют на игру обеих команд.

- "Рубин" часто играет вничью? Мы на этом не зацикливаемся, - сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер". - Готовимся к каждой игре, проблем нет. Погодные условия не повлияют на этот матч - мы с "Динамо" находимся в одинаковых условиях. К каждой игре готовимся отдельно, о статистике не думаем. Травма Игоря Коновалова? С этим тоже нет проблем, рабочий момент.

Рубин - Динамо

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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