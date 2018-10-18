Курбан Бердыев ответил на вопрос про Кокорина и Мамаева

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев не дал прямого ответа на вопрос, готов ли казанский клуб вступить в борьбу за футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

- Это предматчевое общение. Об этих игроках мы вообще не думаем. Все мысли об "Уфе". (Артур Еникеев)

Оба игрока взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Им грозит 7 лет тюрьмы.

Кокорин и Мамаев просят замену

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн