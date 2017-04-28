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Курбан Бердыев: "Не веду никаких переговоров с другими клубами"

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Вице-президент-тренер "Ростова" Курбан Бердыев опроверг информацию о переговорах с другими клубами, которая появилась ранее в СМИ. По информации "СЭ", 23 марта специалист провел встречу с руководством области, на которой обсуждалось развитие клуба. Власти региона заверили Бердыева в заинтересованности в продолжении сотрудничества, сам тренер готов работать и дальше.

– Я не вел и на данный момент не веду никаких переговоров с другими клубами, – цитирует клубная пресс-служба Бердыева. – Все мои мысли сейчас связаны с "Ростовом" и предстоящей игрой с "Амкаром", которая состоится 30 апреля.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10922

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