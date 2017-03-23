Бердыев обсудил будущее "Ростова" с руководством области

По информации "СЭ", вице-президент и тренер "Ростова" Курбан Бердыев провел встречу с руководством области, на которой обсуждалось развитие клуба. Власти региона заверили Бердыева в заинтересованности в продолжении сотрудничества, сам тренер готов работать и дальше. Напомним, летом прошлого года он подписал двухлетний контракт с клубом.

Вопрос продолжения сотрудничества зависит от финансирования клуба (сейчас, по некоторым данным, перед игроками и тренерами есть трехмесячные долги) и от поставленных задач на следующий сезон. В том случае, если клуб не будет решать серьезных задач, тренер может покинуть команду – контракт предусматривает возможность ухода в любой момент без юридических и финансовых последствий.