Курбан Бердыев: "Мяч был у нас в ногах – гол "Рубин" привез сам"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после поражения на своем поле от "Зенита" (0:1), отметил, что Хорен Байрамян сам привез гол в ворота своей команды.

- В целом от содержания игры есть удовлетворение, а от результата нет, - сказал Бердыев.

- В каком состоянии травмированные Бухаров и Кудряшов?

- По травмам неизвестно. У Бухарова боковая связка, у Федора удар в колено. Беспокойство есть.

- Не сломали ли эти замены вам план на игру?

- Шекари молодой парень – не вошел в игру, как хотелось.

Но команду сломал этот эпизод с голом. Мяч был у нас в ногах, мы сами себе его привезли. Этот эпизод выбил из колеи.

- Казалось, что по ходу матча "Рубин" не один раз играл в пас в опасной близости от своих ворот.

- Выход через короткий пас – это установка. Но в том моменте мяч был в ногах у Байрамяна, а он зачем-то вступил в борьбу.

- Довольны ли вы игрой защитников, учитывая, что в третий раз играет новая связка?

- Уровень взаимопонимания защитников меня устраивает. Нужно время для совершенства, но на сегодняшний день - устраивает. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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