Курбан Бердыев: "Кудряшов приехал из сборной с травмой. С "Краснодаром" он не сыграет"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о состоянии Федора Кудряшова, который пропустил открытую тренировку команды. В первом туре чемпионата России "Рубин" сыграет дома с "Краснодаром".

– Почему не тренировался Федор Кудряшов?

– Федор приехал с травмой из сборной. К "Краснодару" он не готовится.

– Кто будет капитаном команды в этом сезоне?

– Он сидит рядом – Сесар Навас. Сесар с пониманием отнесся к финансовой ситуации в клубе. Но у нас новая команда, мы попросили его помочь. Он тот, кто объединяет команду.

– Все-таки, учитывая ситуацию в клубе, какое место вы посчитаете удовлетворительным?

– Такой сложный вопрос задаете. Не могу заглядывать в будущее, но хотелось бы высокий результат, чем в прошлом сезоне. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Матч "Рубин" – "Краснодар" состоится 29 июля в Казани.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" – "Краснодар"