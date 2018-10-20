16:33 | Футбол — РПЛ

Курбан Бердыев: "К отстранению от еврокубков относимся с пониманием"

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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев дал комментарий после перед матчем 11-го тура чемпионата России с "Уфой".

- Определяющими будут эпизоды, которые могут решить судьбу матча, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". -  Главное, чтобы эти эпизоды не были проиграны. Как отреагировали на новость об отстранении от еврокубков? Никак. С пониманием относимся к этому.

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Уфа - Рубин

 

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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