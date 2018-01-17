Курбан Бердыев: "Хотел позвать Сарри в "Рубин" после своего увольнения"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал, что из специалистов на него самое сильное впечатление произвели Марчелло Липпи и Маурицио Сарри. Он также добавил, что хотел позвать наставника "Наполи" в казанскую команду после своего увольнения в 2013 году.

– К кому вы ездили на стажировки? Кто вас особенно впечатлил?

– Самое сильное впечатление оставили Марчело Липпи и Маурицио Сарри. Липпи – великий тренер, чемпион мира, и мне было интересно, как он работает в Китае, – приводит "БИЗНЕС Online" слова Бердыева. – Мы договорились, что смогу посетить тренировки. Когда увидел первое занятие, то сразу понял его величину. Организация занятий, последовательность, что он хочет от игроков – я уже знал, как он будет играть. И он так и сыграл на следующий день.

– Он знал, кто вы?

– Нет, не знал. Просто разрешил приехать и все. Но другим не разрешал почему-то. Через день, он спросил: "А чего ты приехал ко мне? Я посмотрел, кто ты. Ты что меня травишь?". Он навел справки обо мне, мы жили в одной гостинице и с ним потом часами разговаривали. Величие великих тренеров в их простоте и открытости.

Я приезжал к Сарри, он тогда тренировал "Эмполи". Это был тренер, которого многие не знали, а сегодня он тренирует "Наполи". Но я по матчам "Эмполи" чувствовал мощную организацию. Начинаю смотреть, кто такой Сарри – бухгалтер. Вообще не понял, как так. Подумал, может быть, его сила в помощниках? И приехал к нему. А он очень доступный, простой, в спортивном костюме. Его сила в организации. Казалось бы, человек никогда в футбол не играл (до начала футбольной карьеры Сарри был банковским работником). Но у него настолько интеллектуальная голова, аналитический склад ума помогает ему все разложить по полочкам, организовать игру.

Когда Сарри был в "Эмполи", ему звонил Спаллетти, который тогда был без работы, и он говорил: "Когда будешь проводить тактические занятия – позвони, я приеду". Эти тренировки действительно интересные, там все до мелочей учитывается. Я такое удовольствие получил! Отдаю ему даже большее предпочтение, чем Гвардьоле. Его сила в деталях и у него вообще нет мелочей. У Гвардиолы их тоже нет, но Сарри копает еще глубже. В этом его сила. И когда это увидел, то сразу захотел его позвать в "Рубин".

– Вы серьезно? Вместо себя после вашего увольнения?

– Да! И я с ним разговаривал. Его помощник мне говорит: "Давай-давай". Когда к нему приехал, то понял, что это тот человек, который поднимет "Рубин". Сарри очень сильный тренер и то, что "Наполи" идет в лидерах – это закономерность.