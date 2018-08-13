Курбан Бердыев: "Две травмы выбили нас из колеи"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев – о матче с "Зенитом" (0:1) в третьем туре чемпионата России

- Пропущенный гол – это потеря концентрации. Этим и отличаются команды топ-уровня (уверен, что "Зенит" будет именно такой командой), что используют даже минимальные возможности, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер". - В целом есть удовлетворение своей командой, но нет замен, которые могли бы усилить нас. Две травмы выбили нас из колеи, а молодежь пока не соответствует необходимому уровню. По травмам информация будет завтра. Была ли это самая цельная игра "Рубина"? Мы к этому идем, но еще есть много недочетов. Благодарен ребятам, что играют до конца – это самое важное.

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