22:21 | Футбол — РПЛ

Курбан Бердыев: "Две травмы выбили нас из колеи"


Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев – о матче с "Зенитом" (0:1) в третьем туре чемпионата России

- Пропущенный гол – это потеря концентрации. Этим и отличаются команды топ-уровня (уверен, что "Зенит" будет именно такой командой), что используют даже минимальные возможности, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер". -  В целом есть удовлетворение своей командой, но нет замен, которые могли бы усилить нас. Две травмы выбили нас из колеи, а молодежь  пока не соответствует необходимому уровню. По травмам информация будет завтра. Была ли это самая цельная игра "Рубина"? Мы к этому идем, но еще есть много недочетов. Благодарен ребятам, что играют до конца – это самое важное.

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Рубин - Зенит

 

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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