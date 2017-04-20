Кудряшову вправили нос и сделали защитную маску перед игрой со "Спартаком"

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов имеет шанс сыграть со "Спартаком" в матче 24-го тура премьер-лиги. После повреждения, полученного во встрече с ЦСКА (0:0) в рамках 23-го тура, были подозрения на то, что восстановление окажется длительным.

– Федору вправили нос и сделали маску в Швеции. Сыграет он со "Спартаком" или нет, пока сказать нельзя – увидим, когда появится протокол", – сказал пресс-атташе "Ростова" Иван Бодылевский.

Кудряшов получил повреждение носа в матче с ЦСКА (0:0) после столкновения в борьбе за верховой мяч с форвардом красно-синих Витинью – нарушения правил в этом эпизоде зафиксировано не было. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что матч 24-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" состоится 22 апреля в 16:30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.