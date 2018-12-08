"Крылья Советов" - "Ростов": у гостей два удаления

В концовке матча 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" "Ростов" получил две красные карточки.

При счете 1:0 в пользу самарцев, которые уже играли в меньшинстве, у ростовчан сначала был удален Рагнар Сигурдссон, со злости ударивший мяч в сторону скамейки запасных "Крыльев" на 82-й минуте, а на 86-й минуте плечом сыграл в голову соперника Александр Гацкан, за что получил вторую желтую карточку.