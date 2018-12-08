14:17 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" - "Ростов": у гостей два удаления

Обсудить
0

В концовке матча 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" "Ростов" получил две красные карточки.

При счете 1:0 в пользу самарцев, которые уже играли в меньшинстве, у ростовчан сначала был удален Рагнар Сигурдссон, со злости ударивший мяч в сторону скамейки запасных "Крыльев" на 82-й минуте, а на 86-й минуте плечом сыграл в голову соперника Александр Гацкан, за что получил вторую желтую карточку.

Крылья Советов - Ростов

 

 

 

Опрос

Как закончится матч 17-го тура РПЛ "Зенит" - "Рубин"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
Материалы других СМИ
Загрузка...