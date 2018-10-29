"Крылья Советов" ожидают до 26 тысяч зрителей на матче с "Зенитом"

Сегодня, 29 октября, "Самара Арена" пройдет игра 12-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Зенитом". Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, на стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира-2018, ожидается до 26 тысяч зрителей, сине-бело-голубых поддержат до 700 болельщиков.

"Зенит" сыграет в белой форме, вратарь - в желтом; хозяева – в голубой форме, вратарь - в черном.

"Крылья Советов" – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 12-й тур, 29 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 18.00 (мск)