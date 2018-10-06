"Крылья Советов" обыграли "Динамо" в первом матче после отставки Тихонова

"Крылья Советов" переиграли "Динамо" в матче 10-го тура российской премьер-лиги - 1:0. Единственный гол встречи на счету у форварда Сергея Корниленко.

Этот матч стал первым для самарского клуба после отставки главного тренера Андрея Тихонова. В пятницу он провел последнюю тренировку в команде накануне матча с "Динамо".

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Динамо" (Москва) - 1:0 (0:0)

Гол: Корниленко, 51.

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Зотов, Бурлак, Рохель, Надсон, Денисов (Полуяхтов, 70), Канунников, Антон, Ланин, Молло (Ткачук, 69), Корниленко (Чичерин, 81).

"Динамо" (Москва): Шунин, Козлов, Рыков (Евгеньев, 8), Шуньич, Рауш, Тетте (Черных, 78), Соу, Панченко, Кардозу, Жоаузинью, Луценко.

Предупреждения: Козлов, 9. Канунников, 48. Жоаузинью, 48. Кардозу, 59. Тетте, 73.

Евгеньев, 76. Рохель, 86. Шуньич, 90+1. Рыжиков, 90+2.

Судьи: Мешков (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Богданов (Верея).

6 октября. Самара. Стадион "Самара Арена".

Все о чемпионате России - здесь