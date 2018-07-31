Кристиян Бистрович: "Подойдем к матчу с "Крыльями" в полной готовности"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович отметил, что игра Суперкубка России против "Локомотива" была тяжелой. Тем не менее, он уверен, что команда подойдет в полной готовности к матчу 1-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

– Какие эмоции после матча, в котором вы выиграли свой первый трофей в составе ЦСКА?

– Игра против "Локомотива" оказалась для нас очень тяжелой, - цитируют "Известия" Бистровича. - Непросто играть 120 минут в первом же матче после межсезонья. Но всё закончилось хорошо. Для нас это великолепное начало сезона. Очень здорово, что нам удалось победить и взять трофей – это придаст дополнительных сил и уверенности.

– После такого сложного матча остались силы на предстоящую встречу с "Крыльями Советов"?

– Безусловно, мы провели непростую игру за Суперкубок и потратили много сил, но теперь наш настрой – на следующую игру в чемпионате. Подойдем к ней в полной готовности.