Кристиян Бистрович: "ЦСКА - настоящий топ-клуб, мечта!"

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью "СЭ" рассказал о том, что к нему проявляли интерес клубы из других стран. По его словам, это были не топ-клубы, в отличие от армейцев.

– Вы упомянули, что за вами следил не только ЦСКА. Приоткройте секрет, где вы еще могли оказаться.

– Не думаю, что сейчас стоит об этом говорить.

– Ваш агент сказал, что среди возможных вариантов были итальянские и испанские команды. Многие игроки мечтают оказаться в топовых чемпионатах Европы. Почему вы все же решили попробовать свои силы в России?

– Это были не топ-клубы. А ЦСКА – настоящий топ-клуб, мечта!

– На какой позиции вам комфортнее всего играть? И на какой позиции вас видит Гончаренко?

– Люблю выступать в центре поля. На какой именно позиции – атакующий полузащитник или опорный – не так важно. Готов сыграть везде, где скажет главный тренер. Но пока мою роль не обсуждали. (Павел ГУРЕВИЧ)