Кристиан Нобоа: "Когда желание играть велико, не думаешь о деньгах"

Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа подчеркнул, что его не беспокоит информация о задолженностях казанского клуба перед игроками. Хавбек был арендован "Рубином" у "Зенита" этой зимой на срок до конца сезона.

– "Зенит" борется за призовую тройку, "Рубин" недавно был в нескольких очках от зоны вылета. Для вас это шаг назад?

– Точно нет. Больше всего на свете мне хотелось снова играть в футбол, и было совершенно не важно, на каком месте идет команда из Казани.

– Вас не пугает то, что "Рубин" был должен много денег футболистам?

– Когда желание играть так велико, уже не думаешь о деньгах. Этот вопрос меня не беспокоил, хотелось скорее выйти на поле. (Егор БЫЧКОВ)

Полностью интервью Нобоа