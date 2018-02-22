19:55 22 февраля | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" в день 10-летия со дня основания клуба проиграл "Русенборгу"


"Краснодар" в товарищеском матче проиграл "Русенборгу" (2:3) на тренировочном сборе в Испании. В составе "быков" очередной гол забил арендованный у "Зенита" полузащитник Олег Шатов.

Отметим, что сегодня, 22 февраля, "Краснодар" отмечает 10-летие со дня основания клуба.

Товарищеский матч

"Краснодар" - "Русенборг" - 2:3 (1:0)

Голы: Шатов, 4 (1:0). Хелланн, 56 (1:1). Мелинг, 58 (1:2). Седерлунд, 78 (1:3). Мамаев, 90 (2:3).

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Мартынович (Жоаузинью, 67), Грицаенко, Калинин, Мамаев, Шатов, Петров, Перейра, Классон, Смолов.

Предупреждение: Гранквист, 59.

22 февраля. Марбелья. Стадион Marbella Football Center.

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