"Краснодар" в день 10-летия со дня основания клуба проиграл "Русенборгу"

"Краснодар" в товарищеском матче проиграл "Русенборгу" (2:3) на тренировочном сборе в Испании. В составе "быков" очередной гол забил арендованный у "Зенита" полузащитник Олег Шатов.
Отметим, что сегодня, 22 февраля, "Краснодар" отмечает 10-летие со дня основания клуба.
Товарищеский матч
"Краснодар" - "Русенборг" - 2:3 (1:0)
Голы: Шатов, 4 (1:0). Хелланн, 56 (1:1). Мелинг, 58 (1:2). Седерлунд, 78 (1:3). Мамаев, 90 (2:3).
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Мартынович (Жоаузинью, 67), Грицаенко, Калинин, Мамаев, Шатов, Петров, Перейра, Классон, Смолов.
Предупреждение: Гранквист, 59.
22 февраля. Марбелья. Стадион Marbella Football Center.
Всё. Не сумели черно-зеленые сделать себе подарок в день рождения. "Краснодар" проигрывает в заключительном контрольном матче зимних тренировочных сборов "Русенборгу" со счетом 2:3. Мячи у "быков" забили Олег Шатов и Павел Мамаев. pic.twitter.com/GpjxdFGU20– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 22 февраля 2018 г.
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