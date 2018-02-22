"Краснодар" в день 10-летия со дня основания клуба проиграл "Русенборгу"

Всё. Не сумели черно-зеленые сделать себе подарок в день рождения. "Краснодар" проигрывает в заключительном контрольном матче зимних тренировочных сборов "Русенборгу" со счетом 2:3. Мячи у "быков" забили Олег Шатов и Павел Мамаев. pic.twitter.com/GpjxdFGU20