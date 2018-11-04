"Краснодар" - "Ростов": стали известны стартовые составы

💥Наш старт сегодня от Мурада Мусаева 👇



В запасе у "горожан": Сафонов (В), Ещенко (В), Фьолусон, Марков, Рамирес, Шишкин, Куэва, Игнатьев, Сулейманов. #КраснодарРостов #ВпередБыки pic.twitter.com/22M9t39m3q