"Краснодар" - "Ростов": стали известны стартовые составы

Стали известные стартовые составы "Краснодара" и "Ростова" на матч 13-го тура российской премьер-лиги. С первых минут встречу начнет защитник дончан Сергей Паршивлюк и форвард хозяев Ари.
"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Спаич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари
Запасные: Сафонов, Ещенко, Шишкин, Марков, Самбрано, Фьолусон, Куэва Браво, Игнатьев, Сулейманов.
💥Наш старт сегодня от Мурада Мусаева 👇– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 4 ноября 2018 г.
В запасе у "горожан": Сафонов (В), Ещенко (В), Фьолусон, Марков, Рамирес, Шишкин, Куэва, Игнатьев, Сулейманов. #КраснодарРостов #ВпередБыки pic.twitter.com/22M9t39m3q
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Щадин, Гулиев, Шомуродов, Сигурдарсон.
Запасные: Абаев, Логашов, Калачев, Ионов, Зуев, Салетрос, Хаджикадунич, Кьяртанссон.
🔥🔥🔥– Football Club Rostov (@rostovfc) 4 ноября 2018 г.
Наш состав на супер матч против "Краснодара"#КраснодарРостов pic.twitter.com/gsHz645FAY