15:21 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" - "Ростов": стали известны стартовые составы

Обсудить
1

Стали известные стартовые составы "Краснодара" и "Ростова" на матч 13-го тура российской премьер-лиги. С первых минут встречу начнет защитник дончан Сергей Паршивлюк и форвард хозяев Ари.

"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Спаич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари

Запасные: Сафонов, Ещенко, Шишкин, Марков, Самбрано, Фьолусон, Куэва Браво, Игнатьев, Сулейманов.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Щадин, Гулиев, Шомуродов, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Логашов, Калачев, Ионов, Зуев, Салетрос, Хаджикадунич, Кьяртанссон.

 

Краснодар - Ростов

Все о чемпионате России - здесь

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...