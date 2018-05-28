"Краснодар" представил десятку лучших голов команды в сезоне-2017/18

"Краснодар" на официальном YouTube-канале опубликовал ролик, в котором представлены 10 лучших голов команды в сезоне-2017/18. Забитые "быками" мячи представлены без указания мест, которые они занимают в данном рейтинге, они расположены в хронологическом порядке.

Наибольшего числа упоминаний в списке удостоились Виктор Классон, Вандерсон и Павел Мамаев (по два раза). Еще по одному разу в списке представлены Жоаузинью, Сергей Петров, Федор Смолов и Иван Игнатьев.

Топ-11 голов "Краснодара" в сезоне-2017/18:

Жоаузинью ("Краснодар" - "Тосно", 1-й тур чемпионата России);

Виктор Классон ("Краснодар" - "Црвена Звезда", 4-й отборочный раунд Лиги Европы);

Сергей Петров ("Краснодар" - "Црвена Звезда", 4-й отборочный раунд Лиги Европы);

Вандерсон ("Анжи" - "Краснодар", 10-й тур чемпионата России);

Вандерсон ("Анжи" - "Краснодар", 10-й тур чемпионата России);

Федор Смолов ("Урал" - "Краснодар", 18-й тур чемпионата России);

Павел Мамаев ("Краснодар" - "Ахмат", 19-й тур чемпионата России);

Иван Игнатьев ("Амкар" - "Краснодар", 20-й тур чемпионата России);

Павел Мамаев ("Краснодар" - "Ростов", 21-й тур чемпионата России);

Виктор Классон ("Краснодар" - "Арсенал", 26-й тур чемпионата России).

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