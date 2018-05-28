"Краснодар" представил десятку лучших голов команды в сезоне-2017/18

"Краснодар" на официальном YouTube-канале опубликовал ролик, в котором представлены 10 лучших голов команды в сезоне-2017/18. Забитые "быками" мячи представлены без указания мест, которые они занимают в данном рейтинге, они расположены в хронологическом порядке.
Наибольшего числа упоминаний в списке удостоились Виктор Классон, Вандерсон и Павел Мамаев (по два раза). Еще по одному разу в списке представлены Жоаузинью, Сергей Петров, Федор Смолов и Иван Игнатьев.
Топ-11 голов "Краснодара" в сезоне-2017/18:
Жоаузинью ("Краснодар" - "Тосно", 1-й тур чемпионата России);
Виктор Классон ("Краснодар" - "Црвена Звезда", 4-й отборочный раунд Лиги Европы);
Сергей Петров ("Краснодар" - "Црвена Звезда", 4-й отборочный раунд Лиги Европы);
Вандерсон ("Анжи" - "Краснодар", 10-й тур чемпионата России);
Вандерсон ("Анжи" - "Краснодар", 10-й тур чемпионата России);
Федор Смолов ("Урал" - "Краснодар", 18-й тур чемпионата России);
Павел Мамаев ("Краснодар" - "Ахмат", 19-й тур чемпионата России);
Иван Игнатьев ("Амкар" - "Краснодар", 20-й тур чемпионата России);
Павел Мамаев ("Краснодар" - "Ростов", 21-й тур чемпионата России);
Виктор Классон ("Краснодар" - "Арсенал", 26-й тур чемпионата России).
- Павел Мамаев
- Краснодар
- Федор Смолов
- Жоаузинью
- Сергей Петров
- Вандерсон Масиэл
- Виктор Классон
- Иван Игнатьев