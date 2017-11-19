"Краснодар" крупно проиграл впервые за 20 месяцев

"Краснодар", уступив в матче 17-го тура чемпионата России "Спартаку" (1:4), потерпел 9-е крупное поражение в РФПЛ и первое в этом сезоне. Впервые разгромно проиграл главный тренер "быков" Игорь Шалимов.

Последний раз с разницей в 3 мяча и больше "Краснодар" проигрывал 26 февраля 2016 года. Тогда команда в матче 1/16 финала Лиги Европы уступила пражской "Спарте" (0:3).

Кроме того, гол Луиза Адриану стал 100-м пропущенным командой в матчах чемпионата России.