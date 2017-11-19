05:50 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" крупно проиграл впервые за 20 месяцев


"Краснодар", уступив в матче 17-го тура чемпионата России "Спартаку" (1:4), потерпел 9-е крупное поражение в РФПЛ и первое в этом сезоне. Впервые разгромно проиграл главный тренер "быков" Игорь Шалимов.

Последний раз с разницей в 3 мяча и больше "Краснодар" проигрывал 26 февраля 2016 года. Тогда команда в матче 1/16 финала Лиги Европы уступила пражской "Спарте" (0:3). 

Кроме того, гол Луиза Адриану стал 100-м пропущенным командой в матчах чемпионата России.

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=130457

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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