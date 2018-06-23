"Краснодар" интересуется защитником сборной Мексики Рейесом

Как стало известно "СЭ", к защитнику "Порту" и сборной Мексики Диего Рейесу проявляет интерес "Краснодар". Ранее сообщалось, что представители 25-летнего игрока обороны знают о том, что их клиент попал в сферу интересов российских клубов. В частности, назывались "Динамо", "Локомотив", ЦСКА и "Зенит".

Агент Рейеса Матиас Бунге ранее рассказал "СЭ", что пока что игроку никто не сделал конкретного предложения. Из-за травмы подколенного сухожилия Рейес пропускает чемпионат мира. 30 июня завершится срок его контракта с "Порту", и он станет свободным агентом. (Игорь НОВИКОВ)