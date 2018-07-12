"Краснодар" и "Орландо" претендуют на полузащитника сборной Перу Куэву

Полузащитник "Сан-Паулу" и сборной Перу Кристиан Куэва может перейти в "Краснодар", сообщают бразильские СМИ. Также на него претендует клуб MLS "Орландо Сити".

Как информирует Globo Esporte, его нынешний клуб готов расстаться с игроком. Это связано с тем, что у перуанца проблемы с дисциплиной. Кроме того, "Триколор" хочет заработать на трансфере. Игрока хотят приобрести "Краснодар" и "Орландо Сити".

26-летний футболист провел четыре матча за "Сан-Паулу" в текущем сезоне и сделал две результативные передачи.

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