Сегодня состоится матч 4-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Тосно"​. Встреча в Туле начнется в 15.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" - "Тосно"

Прогноз Winline – П1 1.86 – Н 3.09 – П2 4.54

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Тосно".

Прямая трансляция матча "Арсенал" - "Тосно" - в воскресенье, 6 августа, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Арсенал": Габулов - Комбаров, Денисов, Сунзу, Александров - Бурчану - Ткачев, Берхамов, Чаушич, Шевченко - Джорджевич.

"Тосно": Юрченко - Дудиев, Дугалич, Шахов, Чернов - Карницкий, Казаев - Галиулин, Роша, Мелкадзе - Заболотный.

ПОТЕРИ: Григалава (травма), Расич (под вопросом) - Вукушич (травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Арсенал" лишь однажды принимал "Тосно" в Туле. В чемпионате ФНЛ-2015/16 оружейники победили команду из Ленинградской области со счетом 3:1.

В трех первых турах "Арсенал" победил лишь однажды – в игре против "СКА-Хабаровск" на своем поле.

"Тосно" ни разу не обыгрывал "Арсенал" в матчах чемпионата России. Зато единственная встреча в Кубке России в сентябре прошлого года завершилась победой черно-белых.

Команда Дмитрия Парфенова не забила ни одного гола в трех первых турах премьер-лиги.

ПРОГНОЗ

Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна":

1:0. Жду равной игры. "Тосно", несмотря на отсутствие очков, выглядит симпатично, но за "Арсенал" свое поле и наличие мастеров вроде Ткачева, которые помогут перевес реализовать.

Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент "СЭ":

2:1. В этом туре "Тосно" забьет первый гол, но очки "Тосно" – дело будущего. Миодраг Божович ими не поделится.