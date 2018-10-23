Кононов во вторник отсутствовал на тренировке "Арсенала"

По информации "СЭ", главный тренер "Арсенала" Олег Кононов отсутствовал на тренировке команды.

Представители Кононова ведут переговоры со "Спартаком", самому Кононову по контракту с туляками запрещено вести диалог с потенциальными работодателями, а неустойка за разрыв контракта по инициативе тренера не предусмотрена. Вероятно, красно-белым предстоит платить определенную компенсацию, рассчитанную, исходя из зарплаты специалиста, помноженную на количество месяцев до конца договора – он рассчитан до конца сезона.

Добавим, что отсутствие тренера на тренировке было согласовано с клубом.