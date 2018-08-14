23:45 14 августа | Футбол — РПЛ

Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 3-го тура


Прогнозы на третий тур чемпионата России сделали бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, выигравший конкурс в прошлом сезоне, и шеф отдела футбола Илья Андреев.

В пятницу журналист вырвался вперед, угадав счет матча "Урал" – Динамо". Но в выходные эксперт сократил отставание до минимума, а в понедельник, благодаря победе "Краснодара" вырвался вперед. Игнатьев принес специалистам третью победу подряд и увеличил отрыв до шести очков – 21:15.

3-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Игнатьев

Андреев

УРАЛ – ДИНАМО – 1:1

1:0 – 0 очков

1:1 – 3 очка

ЕНИСЕЙ – ЦСКА – 1:1

0:0 – 2 очка

0:1 – 0 очков

СПАРТАК – АНЖИ – 1:0

3:0 – 1 очко

2:0 – 1 очко

РОСТОВ – КР.СОВЕТОВ – 0:1

1:0 – 0 очков

2:0 – 0 очков

ОРЕНБУРГ – ЛОКОМОТИВ – 1:0

0:2 – 0 очков

0:1 – 0 очков

АРСЕНАЛ – АХМАТ – 3:1

1:1 – 0 очков

1:1 – 0 очков

УФА – КРАСНОДАР – 0:1

1:2 – 2 очка

1:1 – 0 очков

РУБИН – ЗЕНИТ – 0:1

0:0 – 0 очков

1:1 – 0 очков

Итого

5 очков

4 очка

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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