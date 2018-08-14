Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 3-го тура

Прогнозы на третий тур чемпионата России сделали бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, выигравший конкурс в прошлом сезоне, и шеф отдела футбола Илья Андреев.

В пятницу журналист вырвался вперед, угадав счет матча "Урал" – Динамо". Но в выходные эксперт сократил отставание до минимума, а в понедельник, благодаря победе "Краснодара" вырвался вперед. Игнатьев принес специалистам третью победу подряд и увеличил отрыв до шести очков – 21:15.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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