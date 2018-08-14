Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 3-го тура

Прогнозы на третий тур чемпионата России сделали бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, выигравший конкурс в прошлом сезоне, и шеф отдела футбола Илья Андреев.
В пятницу журналист вырвался вперед, угадав счет матча "Урал" – Динамо". Но в выходные эксперт сократил отставание до минимума, а в понедельник, благодаря победе "Краснодара" вырвался вперед. Игнатьев принес специалистам третью победу подряд и увеличил отрыв до шести очков – 21:15.
|
3-й тур
|
Специалист
|
Журналист "СЭ"
|
Результаты
|
Игнатьев
|
Андреев
|
1:0 – 0 очков
|
1:1 – 3 очка
|
0:0 – 2 очка
|
0:1 – 0 очков
|
3:0 – 1 очко
|
2:0 – 1 очко
|
1:0 – 0 очков
|
2:0 – 0 очков
|
0:2 – 0 очков
|
0:1 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
|
1:2 – 2 очка
|
1:1 – 0 очков
|
0:0 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
|
Итого
|
5 очков
|
4 очка
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.
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