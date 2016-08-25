Компания Саввиди продолжит финансировать "Ростов"

Компания "Группа Агроком" сохранит статью расходов на финансовую поддержку "Ростова". Ранее председатель совета директоров "Группы Агроком" Иван Саввиди сообщил, что совет директоров компании рекомендовал приостановить отношения с "Ростовом". Компания также обратилась к "Ростову" с просьбой не допускать дискредитации в свой адрес со стороны сотрудников клуба. Напомним, что вчера "Ростов", победив "Аякс" (4:1), обеспечил себе участие в групповом этапе Лиге чемпионов.

– Сохранить в пятилетнем бюджете компании статью расходов на спонсорскую поддержку футбольного клуба "Ростов" с принятием окончательного решения о сумме поддержки на сезон-2016/17 после определения стратегии развития клуба его учредителем, – приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы компании.

Компания "Группа Агроком" направит в совет директоров ФК "Ростов" официальное письмо о недопущении дискредитации спонсоров со стороны сотрудников клуба и необходимости разработки кодекса, регламентирующего правила и нормы взаимоотношений между клубом и компаниями, оказывающими клубу финансовую поддержку.