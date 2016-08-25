Компания Саввиди продолжит финансировать "Ростов"

Компания "Группа Агроком" сохранит статью расходов на финансовую поддержку "Ростова". Ранее председатель совета директоров "Группы Агроком" Иван Саввиди сообщил, что совет директоров компании рекомендовал приостановить отношения с "Ростовом". Компания также обратилась к "Ростову" с просьбой не допускать дискредитации в свой адрес со стороны сотрудников клуба. Напомним, что вчера "Ростов", победив "Аякс" (4:1), обеспечил себе участие в групповом этапе Лиге чемпионов.
– Сохранить в пятилетнем бюджете компании статью расходов на спонсорскую поддержку футбольного клуба "Ростов" с принятием окончательного решения о сумме поддержки на сезон-2016/17 после определения стратегии развития клуба его учредителем, – приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы компании.
Компания "Группа Агроком" направит в совет директоров ФК "Ростов" официальное письмо о недопущении дискредитации спонсоров со стороны сотрудников клуба и необходимости разработки кодекса, регламентирующего правила и нормы взаимоотношений между клубом и компаниями, оказывающими клубу финансовую поддержку.
Buldozer46
Пилить лигочемпионские бабки
09:05
RSDsouth
Наш спонсор -Ротенберги )
18:07 25 августа
ДЯДЯ-СКА(Ростов-на-Дону)
Вечный "спонсор" под проценты!А когда даст рубль форсу на миллион!Саввиди-РОСТОВщик!!!
17:38 25 августа
NF
Ну, конечно, теперь основной спонсор "Ростова", как ни забавно, Лига Чемпионов. Правда, спонсор ситуативный, да только, по сравнению с ним, остальные так, мелочевка...
16:34 25 августа
баламошка
Какие молодцы, как Ростов лямы от ЛЧ заработал так сразу спонсировать бросились. После этого сезона опять ж с деньгами будет небось.
16:32 25 августа