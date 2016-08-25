15:20 25 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

Компания Саввиди продолжит финансировать "Ростов"

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Компания "Группа Агроком" сохранит статью расходов на финансовую поддержку "Ростова". Ранее председатель совета директоров "Группы Агроком" Иван Саввиди сообщил, что совет директоров компании рекомендовал приостановить отношения с "Ростовом". Компания также обратилась к "Ростову" с просьбой не допускать дискредитации в свой адрес со стороны сотрудников клуба. Напомним, что вчера "Ростов", победив "Аякс" (4:1), обеспечил себе участие в групповом этапе Лиге чемпионов.

– Сохранить в пятилетнем бюджете компании статью расходов на спонсорскую поддержку футбольного клуба "Ростов" с принятием окончательного решения о сумме поддержки на сезон-2016/17 после определения стратегии развития клуба его учредителем, – приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы компании.

Компания "Группа Агроком" направит в совет директоров ФК "Ростов" официальное письмо о недопущении дискредитации спонсоров со стороны сотрудников клуба и необходимости разработки кодекса, регламентирующего правила и нормы взаимоотношений между клубом и компаниями, оказывающими клубу финансовую поддержку.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3565293

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Buldozer46

Пилить лигочемпионские бабки

09:05

RSDsouth

Наш спонсор -Ротенберги )

18:07 25 августа

ДЯДЯ-СКА(Ростов-на-Дону)

Вечный "спонсор" под проценты!А когда даст рубль форсу на миллион!Саввиди-РОСТОВщик!!!

17:38 25 августа

NF

Ну, конечно, теперь основной спонсор "Ростова", как ни забавно, Лига Чемпионов. Правда, спонсор ситуативный, да только, по сравнению с ним, остальные так, мелочевка...

16:34 25 августа

баламошка

Какие молодцы, как Ростов лямы от ЛЧ заработал так сразу спонсировать бросились. После этого сезона опять ж с деньгами будет небось.

16:32 25 августа

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