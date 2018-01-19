Комитет по этике РФС не будет переносить заседание по делу Джикии

Глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семен Андреев заявил, что заседание органа, на котором будут рассматриваться твит защитника "Спартака" Георгия Джикии о "шоколадках", переноситься не будет, не смотря на травму передней крестообразной связки колена, полученную 24-летним игроком накануне в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1).

– Заседание переноситься не будет. Мы его уже переносили с 25 января на 23-е, – подчеркнул Андреев. – Кто на нем будет представлять Джикию должен решить "Спартак".