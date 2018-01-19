Комитет по этике РФС не будет переносить заседание по делу Джикии

Глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семен Андреев заявил, что заседание органа, на котором будут рассматриваться твит защитника "Спартака" Георгия Джикии о "шоколадках", переноситься не будет, не смотря на травму передней крестообразной связки колена, полученную 24-летним игроком накануне в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1).
– Заседание переноситься не будет. Мы его уже переносили с 25 января на 23-е, – подчеркнул Андреев. – Кто на нем будет представлять Джикию должен решить "Спартак".
Напомним, 13 января клубный Твиттер "Спартака" вел Джикия. Он опубликовал видео, в котором слышно, как он говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!" Впоследствии "Спартак" удалил твит и сделал заявление, в котором принес "извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть". (Андрей СИЗЯКИН)
"Шоколадки тают". "Расистский скандал" в "Спартаке" изнутри //
В Англии считают слова Джикии о шоколадках расизмом //
В Англии не поняли шутку Джикии. Разве это расизм? "СЭ" объясняет, что произошло //
Расизм в России? Англия, посмотри на себя! //
Горький шоколад. Какие уроки нужно извлечь нам всем из твита "Спартака"
ЗЮК~
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ,указать дебилу на то,что он дебил-это не патриотизм.
13:01
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Блейте сами на себя, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ.....
12:46
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Ох, мляяяяяяяяяяя.... Налетела ОТАРА ура--поцтреотов с ""АйКью" никак не меньше ДВУХСОТ единиц.....
12:45
Don
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ, ну тебя дятел жизнь уже наказала, обделив тебя мозгами)
12:32
ЗЮК~
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ,тебе подобные щенки не отличаются умом и сообразительностью."Шоколадки" не обиделись,а умственно отсталые в ужасе.
12:31
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
ВОТ с НИМ с НЕБЕС и алаверды пошутили.....
12:30
Xen1um
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ, я то в курсе, олух ты, информативный, только это была обычная шутка, а никак не оскорбление.
12:25
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Xen1um,,,, Да, забыл добавить --- ДЯТЕЛ ТЫ, неинформированный....
12:00
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Xen1um,,,,,,,, За язычок неумный в адрес ""ШОКОЛАДОК"", если ТЫ в курсе скандала, канешна....
11:52
Xen1um
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ, за что же это она его наказала, олух??
11:33
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
А чего теперь собираться и рассматривать?? ЕГО наказала НЕБЕСНАЯ инстанция...
11:25