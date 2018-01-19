11:10 | Футбол — РФПЛ

Комитет по этике РФС не будет переносить заседание по делу Джикии

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Глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семен Андреев заявил, что заседание органа, на котором будут рассматриваться твит защитника "Спартака" Георгия Джикии о "шоколадках", переноситься не будет, не смотря на травму передней крестообразной связки колена, полученную 24-летним игроком накануне в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1).

– Заседание переноситься не будет. Мы его уже переносили с 25 января на 23-е, – подчеркнул Андреев. – Кто на нем будет представлять Джикию должен решить "Спартак".

Напомним, 13 января клубный Твиттер "Спартака" вел Джикия. Он опубликовал видео, в котором слышно, как он говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!" Впоследствии "Спартак" удалил твит и сделал заявление, в котором принес "извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть". (Андрей СИЗЯКИН)

"Шоколадки тают". "Расистский скандал" в "Спартаке" изнутри // 
В Англии считают слова Джикии о шоколадках расизмом //
В Англии не поняли шутку Джикии. Разве это расизм? "СЭ" объясняет, что произошло //
Расизм в России? Англия, посмотри на себя! // 
Горький шоколад. Какие уроки нужно извлечь нам всем из твита "Спартака"

 
 
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КОММЕНТАРИИ (11)
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ЗЮК~

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ,указать дебилу на то,что он дебил-это не патриотизм.

13:01

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Блейте сами на себя, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ.....

12:46

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Ох, мляяяяяяяяяяя.... Налетела ОТАРА ура--поцтреотов с ""АйКью" никак не меньше ДВУХСОТ единиц.....

12:45

Don

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ, ну тебя дятел жизнь уже наказала, обделив тебя мозгами)

12:32

ЗЮК~

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ,тебе подобные щенки не отличаются умом и сообразительностью."Шоколадки" не обиделись,а умственно отсталые в ужасе.

12:31

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

ВОТ с НИМ с НЕБЕС и алаверды пошутили.....

12:30

Xen1um

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ, я то в курсе, олух ты, информативный, только это была обычная шутка, а никак не оскорбление.

12:25

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Xen1um,,,, Да, забыл добавить --- ДЯТЕЛ ТЫ, неинформированный....

12:00

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Xen1um,,,,,,,, За язычок неумный в адрес ""ШОКОЛАДОК"", если ТЫ в курсе скандала, канешна....

11:52

Xen1um

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ, за что же это она его наказала, олух??

11:33

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

А чего теперь собираться и рассматривать?? ЕГО наказала НЕБЕСНАЯ инстанция...

11:25