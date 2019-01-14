Кокорин - о больном колене и ужасной спортивной форме: "Кто мне бассейн в СИЗО предоставит?"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сообщил, что он в СИЗО испытывает проблемы с коленом. Форвард незадолго до заключения восстановился от разрыва крестообразных связок, полученного в марте 2018 года.

– Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает, – цитируют "Известия" Кокорина. К тюремным медикам зенитовец, по его словам, теперь обращаться не хочет. Члены комиссии разъяснили футболисту, что в случае необходимости допустимо пригласить к нему врача и с воли.

– Спасибо, я об этом даже не знал. Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит? – сыронизировал игрок.

По словам Кокорина, занятий на тренажерах и игры в настольный теннис для поддержания спортивной формы ему категорически не хватает.

– Как я оцениваю свою спортивную форму? Она ужасная, потому что я уже три месяца не тренировался, – сказал он. – Но если 8 февраля отпустят, то за три недели тренировок физическую форму смогу привести в норму.

Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.