Кокорин не сдержал слезы в суде. Есть объяснение

Спортивный менеджер и подруга Александра Кокорина Дарья Шишканова - о суде над футболистом и о его состоянии. Она рассказала, почему, по ее мнению, Александр заплакал в суде.

- Что должно произойти с мужчиной, чтобы он заплакал на людях? Может, Кокорин уже все осознал?

- Это раскаяние, отчаяние, психологический надлом, когда человек просто уже не представляет выхода из всей этой ситуации, - цитируют Шишканову "РИА Новости". - Безвыходность какая-то. Хочется, чтобы суд принял справедливое решение и ограничился условным сроком, если речь вообще пойдет о сроках. Но Александр должен еще свое имя очистить. Не только фактор лишения свободы тут, столько всего навалилось во всем этом деле… Нужно же еще реабилитироваться в глазах общественности, своих коллег, болельщиков. Это в разы тяжелее. Я могу представить его душевное состояние. Хотелось бы, чтобы Александру и Павлу предоставили возможность общаться с психологами.

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