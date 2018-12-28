16:05 | Футбол — РПЛ

Кокорин и Мамаев смогут посмотреть новогоднее обращение Путина

Обсудить
1

У заключенных в следственных изоляторах Москвы, среди которых находятся нападающий "Зенита"  Александр Кокорин и хавбек "Краснодара"  Павел Мамаев, в новогоднюю ночь будет поздний отбой, чтобы они могли посмотреть обращение президента, а также праздничные телепередачи.  

- В столичных следственных изоляторах пересмотрен распорядок дня лиц, содержащихся под стражей на 31 декабря 2018, - приводит РИА Новости слова начальника пресс-службы УФСИН России по Москве Сергея Цыганкова. - Отбой в новогоднюю ночь запланирован в час ночи 1 января 2019 года.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО еще на два месяца. Справедливо?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20181228/1548857922.html

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
Материалы других СМИ