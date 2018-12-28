Кокорин и Мамаев смогут посмотреть новогоднее обращение Путина

У заключенных в следственных изоляторах Москвы, среди которых находятся нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев, в новогоднюю ночь будет поздний отбой, чтобы они могли посмотреть обращение президента, а также праздничные телепередачи.

- В столичных следственных изоляторах пересмотрен распорядок дня лиц, содержащихся под стражей на 31 декабря 2018, - приводит РИА Новости слова начальника пресс-службы УФСИН России по Москве Сергея Цыганкова. - Отбой в новогоднюю ночь запланирован в час ночи 1 января 2019 года.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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