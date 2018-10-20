01:43 | Футбол — РПЛ

Кокорин и Мамаев прошли карантин в СИЗО. Стало известно, сколько теперь у них соседей в камерах

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев​ содержатся в разных камерах.

 
19 октября. Москва. Заседание Мосгорсуда по апелляции Александра Кокорина.Мамаев и Кокорины проиграли. Что произошло в суде 19 октября

– Кокорин находится в недавно отремонтированной камере, которая оборудована кнопкой вызова надзирателя, – цитирует ТАСС Мельникова. – У Мамаева камера не столь обновленная. Сейчас футболисты в разных камерах, и у каждого из них по одному сокамернику. У Мамаева было первое свидание с отцом, он его поблагодарил за поддержку.

Напомним, в пятницу Александр Кокорин и его брат Кирилл, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев обжаловали меру пресечения. Апелляции оказались безуспешными - все они останутся в СИЗО как минимум до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство".

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