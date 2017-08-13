18:14 | Футбол — РФПЛ

Кокорин и Дриусси - в "старте" "Зенита" на матч с "Ахматом", Дзюба - в запасе

8

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Ахмата" на матч 6-го тура чемпионата России. С первых минут на поле выйдут нападающие санкт-петербургского клуба Александр Кокорин и Себастьян Дриусси. Форвард Артем Дзюба начнет встречу на скамейке запасных.

"Зенит": Лунев – Терентьев, Иванович, Маммана, Кришито – Шатов, Кузяев, Паредес, Ерохин – Кокорин, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Нету, Карпов, Жирков, Нобоа, Краневиттер, Дзюба, Полоз.

"Ахмат": Гудиев – Уциев, Родолфу, Анхель, Филипе Сампайю – Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл – Ахъядов, Лео Жаба.

Запасные: Городов, Плиев, Семенов, Кадыров, Бацуев, Бериша, Роши, Садаев, Митришев, Балай.

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"

результаты опроса
1879 чел.
Как закончится матч 6-го тура премьер-лиги "Зенит" - "Ахмат"?
Победой "Зенита"
67.3%
Ничьей
19.3%
Победой "Ахмата"
13.4%
8
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Dymanomashina

Кокорин и Дриусси в стартовом составе, Дзюба - в Инстаграме

19:07

shpasic

и где, кстати, Нову Сельцев?

18:43

Logva

стару нету продать не могут,может нову нету кому-нибудь впарят)))

18:32

DmitrSPb

Стару был Луиш, а теперь его и нету?

18:27

Жорик Вартанов

куда дели Стару Нету?

18:25

DmitrSPb

вероятно, обновленный Нету

18:23

shpasic

что такое Нову Нету?

18:22

баламошка

Раз паредес Кокорин в составе, то Ахмат - фаворит.

18:19