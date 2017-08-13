Кокорин и Дриусси - в "старте" "Зенита" на матч с "Ахматом", Дзюба - в запасе

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Ахмата" на матч 6-го тура чемпионата России. С первых минут на поле выйдут нападающие санкт-петербургского клуба Александр Кокорин и Себастьян Дриусси. Форвард Артем Дзюба начнет встречу на скамейке запасных.
"Зенит": Лунев – Терентьев, Иванович, Маммана, Кришито – Шатов, Кузяев, Паредес, Ерохин – Кокорин, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Нету, Карпов, Жирков, Нобоа, Краневиттер, Дзюба, Полоз.
"Ахмат": Гудиев – Уциев, Родолфу, Анхель, Филипе Сампайю – Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл – Ахъядов, Лео Жаба.
Запасные: Городов, Плиев, Семенов, Кадыров, Бацуев, Бериша, Роши, Садаев, Митришев, Балай.
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Dymanomashina
Кокорин и Дриусси в стартовом составе, Дзюба - в Инстаграме
19:07
shpasic
и где, кстати, Нову Сельцев?
18:43
Logva
стару нету продать не могут,может нову нету кому-нибудь впарят)))
18:32
DmitrSPb
Стару был Луиш, а теперь его и нету?
18:27
Жорик Вартанов
куда дели Стару Нету?
18:25
DmitrSPb
вероятно, обновленный Нету
18:23
shpasic
что такое Нову Нету?
18:22
баламошка
Раз паредес Кокорин в составе, то Ахмат - фаворит.
18:19