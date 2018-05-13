Кирилл Панченко: "Хорошо были готовы тактически, и все бились до конца – отсюда результат"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко после победы над "Спартаком" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата России отметил, что результату помогла грамотная тактическая подготовка.

– Очень много было моментов – для болельщиков то, что надо. Мы настраивались, чуть изменили схему, хорошо были готовы тактически, и все бились до конца – отсюда результат. Победный пенальти был бесспорным – Рыкову попали в грудь. В целом сезон получился удачный. Весна вообще шикарная. Только "Зениту" и "Локо" проиграли, в остальных матчах выглядели очень хорошо.

– Как умудрились не попасть в пустые ворота? Думали, будет еще один пенальти?

– Честно говоря, да. Сумбурный момент. Посмотрел на судью после падения Ташаева, он игру не остановил, потом Саша встал. Но ответственности с себя не снимаю, нужно было забивать. (Филипп ПАПЕНКОВ)