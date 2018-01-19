Kicker: Рауш стал игроком "Динамо"

Защитник "Кельна" Константин Рауш подписал контракт с "Динамо", утверждает Kicker. Футболист прилетел в Москву и прошел медицинское обследование, после чего заключил соглашение с бело-голубыми. Предполагается, что сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. О сроке договора не сообщается.
Ранее сообщалось о том, что клубы согласовали условия трансфера защитника. Одной из причин, по которой игрок захотел покинуть немецкий клуб, является желание сыграть на чемпионате мира-2018 в составе сборной России.
В Германии защитник выступал за такие команды, как "Ганновер", "Штутгарт", и "Дармштад". За "Кельн" на его счету 50 игр, в которых он забил один мяч и сделал 5 результативных передач. За сборную России он дебютировал в ноябре 2017 года и провел четыре встречи.
СМИ: Рауш вылетел в Москву для подписания контракта с "Динамо" //
Таблица переходов РФПЛ
Игорь ФА
Отличная покупка. Динамо молодцы, укрепляются. Если не сбавит требования к себе, то будет одним из лучших в нашем чемпионате. Косте удачи, как и всему Динамо..все-таки "гранд" нашего футбола..негоже таким клубам долго сидеть в яме.
00:05
Старый болельщик Динамо
Да хватит стонать- то всем! А если бы перешёл в ваш Срамтак, то от часть от счастья пели бы соловьём. Позор вам!Раньше говорили: он нашёл тренера , у которого есть чему научиться. Поняли?
00:04
Бармалей3000
МЫ плачем Саенко... от других привет, вплоть от Безродного!!!
23:36 19 января
Ment Ali
из дна в днище...
23:01 19 января
drJekil
Черчесов что-ли посоветовал? Как бы не сбавил...
22:45 19 января
Drek
Все прекрасно, хороших защитников вытягивают, как правило из не самых сильных клубов.Когда тебя 75 минут возят мордой по газону, навыки защитника только укрепляются. А нашу сборную, именно будут возить на мундиале.
22:41 19 января
karlikf1
Из последней команды бундеслиги, стоящей "на выход", в предполследнюю,образно говоря, РФПЛ? Шило на мыло. Да и золотых гор в Динамо навряд ли ему дадут - не в том положении сейчас этот клуб , чтобы миллионы платить, защитникам. Ладно бы Терек, Краснодар, ЦСКА на худой конец, а так ... Ладно, пущай.
21:59 19 января
офицер
блин....потеряли нормального защитника......
21:58 19 января