Kicker: Рауш стал игроком "Динамо"

Защитник "Кельна" Константин Рауш подписал контракт с "Динамо", утверждает Kicker. Футболист прилетел в Москву и прошел медицинское обследование, после чего заключил соглашение с бело-голубыми. Предполагается, что сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. О сроке договора не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что клубы согласовали условия трансфера защитника. Одной из причин, по которой игрок захотел покинуть немецкий клуб, является желание сыграть на чемпионате мира-2018 в составе сборной России.

В Германии защитник выступал за такие команды, как "Ганновер", "Штутгарт", и "Дармштад". За "Кельн" на его счету 50 игр, в которых он забил один мяч и сделал 5 результативных передач. За сборную России он дебютировал в ноябре 2017 года и провел четыре встречи.

СМИ: Рауш вылетел в Москву для подписания контракта с "Динамо" //

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