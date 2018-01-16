16:42 | Футбол — РФПЛ

КДК РФС не будет рассматривать твит Джикии о "шоколадках"

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет не будет рассматривать сообщение, опубликованное защитником Георгием Джикией в официальном Твитере "Спартака" о шоколадках. По его словам, теперь это находится в юрисдикции комитета РФС по этике.

– Мы не будем рассматривать это, – сказал Григорьянц. – Теперь этим делом занимается комитет РФС по этике. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, в субботу Твиттер красно-белых вел защитник Георгий Джикия. Футболист опубликовал видео, в котором слышно, как он говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!"

Впоследствии "Спартак" удалил твит и сделал заявление, в котором принес "извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть".

Комитет РФС по этике рассмотрит твит Джикии о "шоколадках" 

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Ах ты ж с...! как обычно новость не прочитал) Оказывается будет разбираться комитет по этике) Фидеры.

17:50

баламошка

Надо же. Видимо вытерли от коричневой жижи штаны, собрались с мыслями, узнали, что в толерантной Англии конфликтов на расовой почве в разы больше, чем в России и решили всё-таки не позориться. Ну ладно, молодцы. Лучше поздно, чем никогда.

17:43

Serenky25

Кстати..а где лежит оригинал Колдрекса Чести? И когда в нем последний раз кто нить расписывался?

17:12

Островзаячий

Официально прекращен ввоз бананов до окончания ЧМ.Все кондитерские фабрики закрыты и торгуют залежалым товаром. Запрещено чесание подмышек. Разрешено ругаться, но только без Ух.

17:09