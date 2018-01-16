КДК РФС не будет рассматривать твит Джикии о "шоколадках"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет не будет рассматривать сообщение, опубликованное защитником Георгием Джикией в официальном Твитере "Спартака" о шоколадках. По его словам, теперь это находится в юрисдикции комитета РФС по этике.
– Мы не будем рассматривать это, – сказал Григорьянц. – Теперь этим делом занимается комитет РФС по этике. (Павел ГУРЕВИЧ)
Напомним, в субботу Твиттер красно-белых вел защитник Георгий Джикия. Футболист опубликовал видео, в котором слышно, как он говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!"
Впоследствии "Спартак" удалил твит и сделал заявление, в котором принес "извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть".
- Спартак (футбол)
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- Артур Григорьянц
- Фернанду Лукас Мартинс
- Георгий Джикия
- Педро Роша
баламошка
Ах ты ж с...! как обычно новость не прочитал) Оказывается будет разбираться комитет по этике) Фидеры.
17:50
баламошка
Надо же. Видимо вытерли от коричневой жижи штаны, собрались с мыслями, узнали, что в толерантной Англии конфликтов на расовой почве в разы больше, чем в России и решили всё-таки не позориться. Ну ладно, молодцы. Лучше поздно, чем никогда.
17:43
Serenky25
Кстати..а где лежит оригинал Колдрекса Чести? И когда в нем последний раз кто нить расписывался?
17:12
Островзаячий
Официально прекращен ввоз бананов до окончания ЧМ.Все кондитерские фабрики закрыты и торгуют залежалым товаром. Запрещено чесание подмышек. Разрешено ругаться, но только без Ух.
17:09