КДК РФС не будет рассматривать твит Джикии о "шоколадках"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет не будет рассматривать сообщение, опубликованное защитником Георгием Джикией в официальном Твитере "Спартака" о шоколадках. По его словам, теперь это находится в юрисдикции комитета РФС по этике.

– Мы не будем рассматривать это, – сказал Григорьянц. – Теперь этим делом занимается комитет РФС по этике. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, в субботу Твиттер красно-белых вел защитник Георгий Джикия. Футболист опубликовал видео, в котором слышно, как он говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!"

Впоследствии "Спартак" удалил твит и сделал заявление, в котором принес "извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть".

Комитет РФС по этике рассмотрит твит Джикии о "шоколадках"