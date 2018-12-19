КДК отменил штраф "Спартака" за баннер фанатов в матче с "Анжи"

КДК отменил штраф "Спартаку" за баннер, вывешенный фанатами красно-белых в матче 17-го тура премьер-лиги против "Анжи" (3:0). Ранее московский клуб был оштрафован за несогласованный баннер в секторе болельщиков гостей на 25 тысяч рублей.

- Мы получили письмо от "Спартака" и делегата матча о том, что баннер болельщиков клуба на матче с "Анжи" соответствовал установленным размерам, - приводит слова председатель комитета Артура Григорьянца РИА Новости. - Это не оскорбительный баннер. Таким образом, штраф в 25 тысяч рублей был отменен.

"Спартак" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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