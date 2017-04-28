КДК оштрафовал "Томь" на 100 тысяч рублей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что по итогам матча 25-го тура чемпионата России "Анжи" – "Томь" (3:3) гостевой клуб оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. Арбитр встречи Владислав Безбородов назначил в ворота томичей три пенальти, последний из них – на 7-й добавленной к основному времени игры минуте. "Томь" в общей сложности получила шесть желтых карточек.

– По мачту "Анжи" – "Томь" – игроки гостей получили шесть желтых карточек, поэтому за неподобающее поведение команды КДК принял решение оштрафовать "Томь" на 100 тысяч рублей, – цитирует ТАСС Григорьянца.

Каспийское безумие: чудо "Томи" и три пенальти от Безбородова