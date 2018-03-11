Каррера заменил Ханни на Мельгарехо, потому что парагваец умеет играть головой в штрафной

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в домашнем матче 22-го тура чемпионата России над "СКА-Хабаровск" (1:0) объяснил замену Софьяна Ханни на Лоренсо Мельгарехо и подчеркнул, что решение перевести защитника Николу Максимовича принял тренерский штаб, а не игроки.

- Решение о переходе Максимовича в центр нападения было спонтанным? Показалось, что это решение подсказал Фернанду.

- Нет, это решили мы, и произошло это по ходу игры. Интуиция подсказала. Это не была подсказка игроков.

- Чем было продиктовано решение убрать с поля Ханни?

- Заменил Ханни на Мельгарехо, потому что мне нужен был игрок, который умеет играть головой в штрафной. (Игорь РАБИНЕР)

Из-за замены Ханни Кафельников решил уйти со стадиона