18:49 | Футбол — РПЛ

Каррера повторил антирекорд "Спартака"

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"Спартак", уступив "Арсеналу" (2:3), потерпел третье домашнее поражение подряд в премьер-лиге. Красно-белые повторили клубный антирекорд. По три встречи подряд спартаковцы проигрывали в 1995 году, когда главным тренером был Олег Романцев, и в сезоне-2004, когда командой руководил Невио Скала. (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда "Спартак" проигрывал три домашних матча чемпионата подряд

Сезон

Тренер

Соперник

Счет

1995

Олег РОМАНЦЕВ

Спартак-Алания,

1:2

 

 

Ротор

1:2

 

 

Локомотив

1:2

2004

Невио СКАЛА

Зенит

0:3

 

 

ЦСКА

0:2

 

 

Алания

0:1

2018/19

Массимо КАРРЕРА

Ахмат

1:2

 

 

Ростов

0:1

 

 

Арсенал

2:3

 

Спартак - Арсенал Т

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