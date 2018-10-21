Каррера повторил антирекорд "Спартака"

"Спартак", уступив "Арсеналу" (2:3), потерпел третье домашнее поражение подряд в премьер-лиге. Красно-белые повторили клубный антирекорд. По три встречи подряд спартаковцы проигрывали в 1995 году, когда главным тренером был Олег Романцев, и в сезоне-2004, когда командой руководил Невио Скала. (Кирилл Бурдаков)
Случаи, когда "Спартак" проигрывал три домашних матча чемпионата подряд
|
Сезон
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1995
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
Спартак-Алания,
|
1:2
|
|
|
Ротор
|
1:2
|
|
|
Локомотив
|
1:2
|
2004
|
Невио СКАЛА
|
Зенит
|
0:3
|
|
|
ЦСКА
|
0:2
|
|
|
Алания
|
0:1
|
2018/19
|
Массимо КАРРЕРА
|
Ахмат
|
1:2
|
|
|
Ростов
|
0:1
|
|
|
Арсенал
|
2:3
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