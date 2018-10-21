Каррера повторил антирекорд "Спартака"

"Спартак", уступив "Арсеналу" (2:3), потерпел третье домашнее поражение подряд в премьер-лиге. Красно-белые повторили клубный антирекорд. По три встречи подряд спартаковцы проигрывали в 1995 году, когда главным тренером был Олег Романцев, и в сезоне-2004, когда командой руководил Невио Скала. (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда "Спартак" проигрывал три домашних матча чемпионата подряд

Сезон Тренер Соперник Счет 1995 Олег РОМАНЦЕВ Спартак-Алания, 1:2 Ротор 1:2 Локомотив 1:2 2004 Невио СКАЛА Зенит 0:3 ЦСКА 0:2 Алания 0:1 2018/19 Массимо КАРРЕРА Ахмат 1:2 Ростов 0:1 Арсенал 2:3

Все о чемпионате России - здесь