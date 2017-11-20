Каррера доволен, что "Спартак" подписал новый контракт с Джикией

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рад, что клуб подписал новый контракт с защитником Георгием Джикией. Соглашение между игроком обороны, которому завтра исполнится 24 года, и столичным клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.

– Сегодня Джикия продлил контракт, – вопрос Каррере.

– Нужно спросить у него. Я доволен, что он продлил контракт. Думаю, теперь он будет еще лучше выполнять свой долг, чтобы доказать, что заслужил это соглашение. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, Джикия перешел в "Спартак" из "Амкара" в декабре 2016 года. Срок предыдущего соглашения между клубом и игроком составлял 4,5 года – он действовал до завершения сезона-2020/21.

"Спартак" продлил контракт с Джикией//

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