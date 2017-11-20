12:23 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" продлил контракт с Джикией

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"Спартак" на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Георгием Джикией. Новое соглашение между игроком обороны и столичным клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Напомним, Джикия перешел в "Спартак" из "Амкара" в декабре 2016 года. Срок предыдущего соглашения между клубом и игроком составлял 4,5 года - он действовал до завершения сезона-2020/21.

В составе красно-белых защитник провел 30 матчей во всех клубных турнирах, забив 1 гол. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России. После перехода в "Спартак" Джикия дебютировал за сборную России. Всего на его счету 8 игр за национальную команду, включая 3 встречи на Кубке конфедераций.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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karlikf1

Вот так вот: вчера интервью, сегодня контракт!

12:48

Митяй Антибомж

Бомжи, как и ожидалось, чремякнули.

12:33

Крюков Сергей

Что и тр. док.

12:30

Roma_Totti

Купите ему топового напарника в центр, Таски не стабильный, Бокетти уже не тот, Кутепов пока не понятен.

12:29

при счете 0:4 судья сломал игру

ну уот и усе...пошумели на уикэнде чутка и фейковая тема, как и ожидалось, сама закрылась об реальность.

12:28