"Спартак" продлил контракт с Джикией

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Георгием Джикией. Новое соглашение между игроком обороны и столичным клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Напомним, Джикия перешел в "Спартак" из "Амкара" в декабре 2016 года. Срок предыдущего соглашения между клубом и игроком составлял 4,5 года - он действовал до завершения сезона-2020/21.

В составе красно-белых защитник провел 30 матчей во всех клубных турнирах, забив 1 гол. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России. После перехода в "Спартак" Джикия дебютировал за сборную России. Всего на его счету 8 игр за национальную команду, включая 3 встречи на Кубке конфедераций.