"Спартак" продлил контракт с Джикией

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Георгием Джикией. Новое соглашение между игроком обороны и столичным клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.
Напомним, Джикия перешел в "Спартак" из "Амкара" в декабре 2016 года. Срок предыдущего соглашения между клубом и игроком составлял 4,5 года - он действовал до завершения сезона-2020/21.
В составе красно-белых защитник провел 30 матчей во всех клубных турнирах, забив 1 гол. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России. После перехода в "Спартак" Джикия дебютировал за сборную России. Всего на его счету 8 игр за национальную команду, включая 3 встречи на Кубке конфедераций.
karlikf1
Вот так вот: вчера интервью, сегодня контракт!
12:48
Митяй Антибомж
Бомжи, как и ожидалось, чремякнули.
12:33
Крюков Сергей
Что и тр. док.
12:30
Roma_Totti
Купите ему топового напарника в центр, Таски не стабильный, Бокетти уже не тот, Кутепов пока не понятен.
12:29
при счете 0:4 судья сломал игру
ну уот и усе...пошумели на уикэнде чутка и фейковая тема, как и ожидалось, сама закрылась об реальность.
12:28