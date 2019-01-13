Карпин поприветствовал новичков "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поприветствовал новичков команды. Ранее было объявлено о подписании контрактов с полузащитником "Анжи" Данилой Глебовым и игроком "Астаны" и сборной Казахстана Бактиером Зайнутдиновым.

- Добро пожаловать в желто-синюю семью, - написал Карпин в своем Инстаграме.

Напомним, что "Ростов" ушел на зимнюю паузу на седьмом месте, набрав 24 очка в 17 встречах. Команда с берегов Дона отстает от лидирующего "Зенита" на 10 баллов.

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