23:28 13 марта | ФУТБОЛ — РФПЛ

Карпин назвал игрока "Спартака", не ругавшегося матом

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Экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин признался, что почти все футболисты красно-белых использовали нецензурные выражения, когда он работал в команде. За все время, что он провел в столичном клубе, за него выступал лишь один игрок, не ругавшийся матом.

– В футбол сложно играть без мата, – сказал в эфире программы "Тотальный разбор" Карпин. – Был ли в "Спартаке" хоть один игрок, не ругавшийся матом? Один был – Ренат Сабитов. Он если случайно и говорил что-то такое, то потом всегда извинялся. Такой был человек.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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crazysun78

грешным делом подумал на дзюбу.... ))))

00:01

баламошка

Человек вроде замечательный, но футболист средненький) Хотя, главное, что человек замечательный) Видел с ним какую-то передачку про бибики, вполне себе интересный собеседник.

23:49 13 марта

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