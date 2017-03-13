Карпин назвал игрока "Спартака", не ругавшегося матом

Экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин признался, что почти все футболисты красно-белых использовали нецензурные выражения, когда он работал в команде. За все время, что он провел в столичном клубе, за него выступал лишь один игрок, не ругавшийся матом.

– В футбол сложно играть без мата, – сказал в эфире программы "Тотальный разбор" Карпин. – Был ли в "Спартаке" хоть один игрок, не ругавшийся матом? Один был – Ренат Сабитов. Он если случайно и говорил что-то такое, то потом всегда извинялся. Такой был человек.